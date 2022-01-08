Интернет в Казахстане остается выключенным 

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CentralAsia (KZ) - Интернет в Казахстане по-прежнему остается выключенным почти у всех операторов, сообщает Global Check.

Есть информация о локальных временных включениях, но они затрагивают небольшую часть пользователей.

Днем 7 января президент Токаев заявил, что распорядился включить интернет связь в отдельных регионах страны на определенные временные интервалы в связи со стабилизацией обстановки.

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