CentralAsia (KZ) - В Казахстане полностью возобновлено движение пассажирских поездов, сообщил ситуационный центр, ссылаясь на Национальный перевозчик АО НК «КТЖ».

Ьакже сообщается о вводе на линию дополнительных поездов, об открытии платформы по приобретению билетов без доступа в Интернет.

«7 января АО НК «КТЖ» предоставило возможность покупать железнодорожные билеты без доступа к интернету через сайт bilet.railways.kz и приложение Kaspi.kz. Этот факт благоприятно отразился на очередях около билетных касс на вокзалах. Также на указанном выше сайте и приложении можно получить информацию о наличии билетов», - сообщила пресс-служба АО НК «КТЖ».

Деятельность стратегически важных объектов железнодорожной инфраструктуры не нарушена, говорится в релизе.

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