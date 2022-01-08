С 8 января планируется возобновление авиасообщений в Актау

CentralAsia (KZ) - С 8 января планируется возобновление полетов воздушных судов через международный аэропорт Актау, пишет Sputnik.kz со ссылкой на комендатуру Мангистауской области.
«Авиакомпании планируют начать выполнять полеты по всем направлениям с 10:00», - сообщила директор аэропорта Меруерт Жолдыбаева.
Ранее протестующие закрыли дорогу на аэропорт, из-за чего рейсы отменялись, а многие транзитные пассажиры застряли в здании аэропорта на несколько дней. 7 января дорога была разблокирована.
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