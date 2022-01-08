Появилась информация, что Назарбаев находится в Китае, а его племянник арестован в Дубае, - политолог Дубнов

CentralAsia (KZ) - Подтверждается информация об аресте в Дубае Кайрата Сатыбалды, племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, пишет политолог Аркадий Дубнов 8 января на своей странице в соцсети.

Также есть сведения о задержании его младшего брата Самата Абиша, бывшего первого заместителя главы КНБ Казахстана, сказал он.

«Наконец, появилась информация о том, что их дядя, елбасы, находится в Китае», - отметил Дубнов.

Ряд СМИ опубликовали сообщение политолога. Официальной информации об этом нигде нет.

Ранее редакция Orda.kz сообщала о задержании Самата Абиша, но через некоторое время извинилась и заявила, что информация не подтвердилась.

А КНБ Казахстана назвал эти сообщения провокацией.

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