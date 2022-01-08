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Нападение на СИЗО в Талдыкоргане: Убито 3 среди нападавших, погиб 1 полицейский, - СМИ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Во время захвата СИЗО в Талдыкоргане убиты трое членов группировки, 12 участников получили ранения различной степени тяжести, пишет Vласт.kz со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Погиб один полицейский, двое сотрудников ранены. Сейчас на территории СИЗО работает следственная оперативная группа.

  • Как ранее сообщалось, на СИЗО в Талдыкоргане попытались напасть 20 человек в камуфляже. Тогда отмечалось, что 1 нападавший ранен, а 1 — убит.
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