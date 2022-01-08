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ООН и США обеспокоены приказом Токаева стрелять на поражение по протестующим

CentralAsia (KZ) -  Власти Казахстана должны соблюдать права человека при подавлении протестов в стране, сказал в ходе брифинга официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя заявление президента республики Касыма-Жомарта Токаева о намерении властей уничтожать тех, кто не сложит оружие, пишет РБК.

«Мы призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность, избегать насилия, использовать мирные средства при реагировании на ситуацию. Убийство сотрудников полиции и других так же неприемлемо, как и убийство демонстрантов», - сказал Дюжаррик.

Обеспокоенность в связи с приказом Токаева выразили и в Белом доме. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер призвала власти Казахстана проявлять сдержанность при наведении порядка.

«Данный приказ вызывает обеспокоенность, и мир будет следить за нарушениями прав человека. США призывают правительственные силы проявлять сдержанность при восстановлении стабильности», - сказала она.

  • Ранее, 7 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеообращения отдал приказ армии и военным открывать огонь на поражение.
  • «Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными, и именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожать и это будет сделано в ближайшее время», - говорил он.
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