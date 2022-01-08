При пожаре в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области погибли 4 человека

иллюстративное фото // МЧС

CentralAsia (KZ) - Пожар вспыхнул в пансионате «Золотой век» в СНТ «Печатник» в Кемеровской области России, сообщили в пресс-службе МЧС.

Так, в 23:02 по московскому времени в МЧС поступило сообщение о пожаре в пансионате. Горели личные вещи на площади 10 кв. м. К сожалению. По предварительным данным, четыре человека погибли при пожаре, 48 человек были эвакуированы.

К тушению пожара были привлечены 48 человек и 14 единиц техники.

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