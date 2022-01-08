В Атырауской области задержаны 104 участника беспорядков, ранены 35 силовиков

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CentralAsia (KZ) - В Атырауской области задержаны 104 участника беспорядков, сообщает 8 января ситуационный центр Казахстана через телеграм-канал.

Есть пострадавшие среди сотрудников полиции. Ранения получили 35 служащих правопорядка, состояние одного из пострадавших оценивается, как тяжёлое.

Повреждено семь транспортных средств полиции.

Ситуация стабилизируется, говорится в сообщении.

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