экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Атырауской области задержаны 104 участника беспорядков, ранены 35 силовиков
фото Zakon.kz
фото Zakon.kz

CentralAsia (KZ) -  В Атырауской области задержаны 104 участника беспорядков, сообщает 8 января ситуационный центр Казахстана через телеграм-канал.

Есть пострадавшие среди сотрудников полиции. Ранения получили 35 служащих правопорядка, состояние одного из пострадавших оценивается, как тяжёлое.

Повреждено семь транспортных средств полиции.

Ситуация стабилизируется, говорится в сообщении.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • НАТО выразила обеспокоенность ситуацией в Казахстане
  • Forbes: Как Казахстан теряет баланс между Россией и Западом?
  • Видео - Разбитые полицейские авто в Шымкенте


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com