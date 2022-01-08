- Казахстан, происшествия
- 6:45, 08 января 2022
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CentralAsia (KZ) - 10 сотрудников МЧС пострадали во время беспорядков, пишет «Хабар 24».
Есть и те, кто получил огнестрельные ранения.
Как заявили в профильном ведомстве, за минувшие дни 33 раза нападали на пожарные машины, которые тушили огонь или спешили на ликвидацию возгораний.
В результате повреждено порядка 30 единиц пожарной и спасательной техники, в том числе сгорели 5 автоцистерн.
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