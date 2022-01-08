Россия рассматривает происходящие в Казахстане как спровоцированные извне беспорядки, - посол РФ в США

CentralAsia (KZ) - Россия рассматривает происходящие в настоящее время в Казахстане события как спровоцированные извне беспорядки, заявил в интервью журналу Newsweek посол РФ в США Анатолий Антонов.
По его мнению, эти события направлены на «подрыв безопасности и целостности» Казахстана.
Антонов отметил, что Россия надеется на то, что США не будут ставить под сомнение право Казахстана на получение помощи ОДКБ в соответствии с положениями Договора о коллективной безопасности.
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