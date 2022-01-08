КазТАГ рассказал о ситуации в Талдыкоргане

CentralAsia (KZ) - По данным КазТАГ в Талдыкоргане в ночь на 7 января в районе спецучреждения для содержания в заключении была слышна стрельба, потом она стихла, днем 7 января в районе 11.30 стрельба возобновилась, причем уже в самом спечучреждении, и стала интенсивной, стрельба длилась около 30 минут, после чего в районе 12.00 на территории объекта включились сирены, а у входа в спецучреждение был замечен черный внедорожник. Предполагается, что преступники предприняли попытку освободить и вооружить заключенных для дальнейших действий. Ближе к 13.00 на место прибыли военные, которые вступили в бой с преступниками и в результате ожесточенной перестрелки смогли отбить объект. В итоге преступники обратились в бегство, а военные начали преследование. Позже поступила информация, что воспользовавшись сменой позиции военных была предпринята новая атака на спецчреждение, которая была в итоге отбита. Отмечается, что преступники передвигались на двух микроавтобусах, на их стороне работали снайперы. Также поступило сообщение о жертвах (информация сразу от нескольких источников КазТАГ).

Также совершено нападение на аккумуляторный завод «Кайнар АКБ» – это одно из крупнейших промышленных предприятий в регионе.

По словам местных жителей, среди участников погромов много иностранцев.

В городе разгромлены административные здания, центральный рынок. Сообщается, что погромщики напали на департамент полиции. Есть сообщения об избитых полицейских. Сообщается об убитых.

Кроме того, жителям региона поступила противоречивая информация, что погромщики намерены объехать аулы близ Талдыкоргана, в связи с этим точно известно, что начали сельчане в ряде населенных пунктов собрали дружины, построили баррикады на въездах в населенные пункты и организовали дежурства, чтобы дать отпор погромщикам и «не допустить проникновения террористов» в села.

Сообщается, что в ночь на 7 января группы погромщиков могли выехать из Талдыкоргана в сторону города Уштобе, где находится крупный железнодорожный узел.

«К нам еще вечером вчера (6 января – КазТАГ) поступила такая информация. Мы как услышали об этом, почти сразу около 1 тыс. мужчин вышли на улицы и собрались в дружину, чтобы дать бандитам отпор, но никто не приехал, возможно, кто-то решил пустить «интригу», так как такую же информацию, насколько я знаю, получили и в других районах (имеются ввиду районы Алматинской области, прилегающие к Талдыкоргану – КазТАГ), на данный момент обстановка спокойная», - сказал житель Уштобе.

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