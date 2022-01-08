В Казахстане установлены предельные цены на розничную продажу ГСМ

CentralAsia (KZ) - Предельные цены на розничную продажу ГСМ установили в Казахстане, передает Орда.

Как сообщили в министерстве энергетики РК, с 6 января сроком на 180 дней установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов (с учетом налога на добавленную стоимость) на следующем уровне:

1) бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;

2) бензин марки Аи-92 – 182 тенге за литр;

3) бензин марки Аи-93 – 182 тенге за литр;

4) бензин марки Аи-95 – 215 тенге за литр;

5) дизельное топливо (летнее, межсезонное):

в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской,

Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской

областях – 260 тенге за литр;

в столице, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Южно-Казахстанской областях – 230 тенге за литр.

Сейчас в отдельных регионах розничные цены по бензину Аи-92 достигают 189 тенге за литр, по дизельному топливу 320 тенге за литр.

В Минэнерго РК отметили, что принятое решение позволит ограничить цены на текущем уровне и не допустить сбоев поставок нефтепродуктов.

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