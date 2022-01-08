В Казахстане установлены предельные цены на розничную продажу ГСМ

CentralAsia (KZ) - Предельные цены на розничную продажу ГСМ установили в Казахстане, передает Орда.
Как сообщили в министерстве энергетики РК, с 6 января сроком на 180 дней установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов (с учетом налога на добавленную стоимость) на следующем уровне:
1) бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;
2) бензин марки Аи-92 – 182 тенге за литр;
3) бензин марки Аи-93 – 182 тенге за литр;
4) бензин марки Аи-95 – 215 тенге за литр;
5) дизельное топливо (летнее, межсезонное):
в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской,
Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской
областях – 260 тенге за литр;
в столице, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Южно-Казахстанской областях – 230 тенге за литр.
Сейчас в отдельных регионах розничные цены по бензину Аи-92 достигают 189 тенге за литр, по дизельному топливу 320 тенге за литр.
В Минэнерго РК отметили, что принятое решение позволит ограничить цены на текущем уровне и не допустить сбоев поставок нефтепродуктов.