Из Казахстана эвакуировали группу узбекских студентов

CentralAsia (UZ) - 35 студентов казахского государственного юридического университета имени Нарикбаева были отправлены в Ташкент самолётом Uzbekistan Airways. Об этом сообщает Dunyo со ссылкой на посольство Узбекистана в Казахстане.

«Все эти дни родители студентов не находили себе места, беспокоясь о судьбе своих детей. Но благодаря социальной политике главы государства Шавката Мирзиёева и его заботе о гражданах республики, что не раз уже подтверждалось, наши дети уже через пару часов будут в Ташкенте», - сказал председатель родительского комитета студентов, учащихся в казахском государственном юридическом университете имени Нарикбаева, Тура Тураев.

По прилету студентов привезут в Ташкентский юридический университет, где родители встретят своих детей.

В издании МИД РУз напомнили, что посольство и генеральные консульства Узбекистана в Казахстане работают в штатном режиме и поддерживают постоянный контакт с находящимися в этой стране согражданами, в том числе студентами. При необходимости, гражданам Узбекистана оказывается правовая помощь.

При возникновении каких-либо вопросов граждане Узбекистана могут в любое время обратиться в дипломатические представительства Узбекистана в Нур-Султане (номер «горячей линии» +7 771 020 36 73), Алматы (номер «горячей линии» +7 777 950 44 33) и Актау (номер «горячей линии» +7 777 599 00 51).