В Казахстане начали расследование в отношении 180 продавцов сжиженного газа по подозрению в сговоре

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CentralAsia (KZ) - Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана начало расследования в отношении предпринимателей, занимающихся розничной реализацией сжиженного нефтяного газа.

Так, они начаты в отношении 180 продавцов сжиженного газа: 85 - в Мангистауской, 14 - Карагандинской, 22 - Атырауской, 22 – Акмолинской, 12 - Кызылординской областях, 4 - в Нур-Султане, 5 - в Шымкенте, 4 - в Костанайской области, 4 - в СКО, 5 - в Туркестанской, 2 - в Жамбылской и 1 - в Алматинской областях.

Во всех регионах антимонопольные расследования инициировали по признакам сговора в части установления и поддержания цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ).

Например, в СКО в действиях четырех субъектов рынка усмотрены признаки согласованных действий в части повышения цен при реализации газа. При росте цены на реализацию СНГ в апреле по отношению к марту 2021 года через электронные торги в размере 1,6% субъекты повышали цены на 5,3%.

Итоги расследования будут завершены в течение 20 дней.

Также завершены 5 расследований нарушений законодательства в области защиты конкуренции.

В отношении АО «СНПС-Актобемунайгаз», осуществляющего оптовую реализацию 60% доли СНГ, расследование было инициировано по установлению монопольно высокой цены в размере 127 тыс. тенге за тонну, что составило 120% от базовой цены на торгах.

Среди розничных реализаторов СНГ к ответственности привлечены газосетевые организации. В частности, в отношении ТОО «АЗС-Лидер» (Актобе) установлен факт необоснованного отказа от реализации СНГ частным владельцам АЗС. Наложен штраф на сумму 5,3 млн тенге.

Выявлены факты ценового сговора в действиях ТОО «АЗС-Лидер» и ТОО «Еламан», в связи с чем они оштрафованы на сумму 4 и 2 млн тенге соответственно.

За антиконкурентные согласованные действия при реализации СНГ в баллонах судом привлечено к административной ответственности ТОО «ГоргазАстана 2050» на сумму 160 млн тенге.

Протесты в Казахстане начались в Мангистауской области 2 января в городе Жанаозене после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в западных регионах заправляют большинство автомобилей. Солидарность с жанаозенцами выражают жители других городов и регионов.

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