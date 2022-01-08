В Казахстане задержаны 4266 человек, в их числе граждане соседнего государства

- Казахстан, происшествия
- 9:48, 08 января 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - В Казахстане в органы полиции доставлены 4266 человек. Об этом сообщает ситуативный центр МВД РК.
В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным задержаны граждане соседнего государства.
В населенном пункте Жамбылской области обнаружен схрон оружия (несколько единиц автоматов и пистолетов).
Также полицейские Алматы в одном из СТО микрорайона Калкаман изъяли патроны, боеприпасы и похищенное имущество (велосипеды, телевизоры и сотовые телефоны). Проводится досудебное расследование.
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