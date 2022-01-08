Председатель партии «El Tiregi» Альтаев и его заместитель арестованы, - казахские СМИ

CentralAsia (KZ) - Председатель незарегистрированной партии «El Tiregi» Нуржан Альтаев и его заместитель – председатель союза таджикско-афганских ветеранов Мурат Мухамеджанов арестованы.

Как сообщает агентство KazTAG, они арестованы на 15 суток.

3 января сторонники двух незарегистрированных партий – Демократической и «Ел тiрегi» провели акции в Алматы и столице, на которых вступили в поддержку протестующих в Мангистауской области.

Нуржан Альтаев — бывший член партии власти «Нур Отан», не попавший в список кандидатов на последних парламентских выборах, объявил о намерении создать партию в конце 2021 года.

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