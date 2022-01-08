Правительство РК и РФ утверждают, что в протестах участвовали банды, обученные за рубежом. Но этому нет доказательств, - The Times

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CentralAsia (KZ) - Правительство Казахстана и Россия утверждают, что протесты были организованы вооруженными бандами, обученными за рубежом. Однако никаких доказательств по этому поводу не имеются, пишет турецкое информационное агентство Sözcü со ссылкой на сообщение британской редакции The Times.

«Вместе с этим, многие аналитики отмечают, что протестующие — обычные граждане, страдающие от коррупции и экономического неравенства в стране…Россия, обвиняющая Запад в подстрекательстве к восстанию в странах бывшего Советского Союза, таких как Беларусь и Украина, не хочет видеть прозападное правительство в Казахстане. На севере Казахстана также проживает значительное русское население», - говорится в материале.

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