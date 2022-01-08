В Шымкенте, Таразе, Кызылорде и Талдыкоргане филиалы партии Nur Otan разгромлены и подожжены

CentralAsia (KZ) - В ряде регионов, это в Шымкенте, Таразе, Кызылорде, Талдыкоргане разгромлены и подожжены здания партии Nur Otan, сообщил 8 января изданию Inbusiness.kz секретарь Nur Otanа Арман Кырыкбаев.

По его словам, ущерб разной степени, который после стабилизации будет оценен.

«По имеющейся информации, ранен один работник Жамбылского филиала, находится сейчас в реанимации», - сказал Кырыкбаев.

Он отметил, что на данный момент самое важное — это обеспечить стабилизацию и помочь казахстанцам, а «пресс-релизы будут потом».

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