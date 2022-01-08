Задержан бывший председатель КНБ Казахстана Карим Масимов

- Казахстан, происшествия
- 11:27, 08 января 2022
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CentralAsia (KZ) - Задержан бывший председатель КНБ Карим Масимов.
«6 января 2022 года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временнного содержания бывший председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», – говорится в пресс-релизе КНБ
Карим Масимов 6 января был освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности.
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