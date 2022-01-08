Что известно о бывшем председателе КНБ Казахстана Масимове?

фото из открытых источников

CentralAsia (KZ) - Комитет национальной безопасности Казахстана 8 января сообщил о задержании бывшего главы КНБ Карима Масимова.

В отношении его начато досудебное расследование по факту государственной измены.

Карим Масимов 5 января принимал участие в заседании Совбеза. Тогда он еще был председателем Комитета нацбезопасности Казахстана. После заседания Совбеза 6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил его от должности председателя КНБ.

Что известно о Кариме Масимове?

Карим Масимов родился 15 июня 1965 года в Целинограде (Казахская ССР), по национальности — уйгур.

Он учился в Университете дружбы народов имени Лумумбы (экономика и право), Пекинском институте культуры и языков (современный китайский язык), Институт международного права Уханьского университета (международное право) и Казахской госакадемии управления (финансы и кредит).

Масимов дважды занимал пост премьер-министра Казахстана и Комитет нацбезопасности он возглавил в 2016 году.

Трудовая деятельность:

• в 1991 году — начальник отдела Министерства труда Казахстана;

• в 1992-1995 годы — работал в казахстанских коммерческих структурах в Китае и Гонконге;

• в 1995-1997 годы — председатель правления «Алматинского торгово-финансового банка»;

• в 1996 — и. о. председателя правления «Туранбанка»;

• в 1997-2000 годы — председатель правления «Народного сберегательного банка Казахстана»;

• в 2000-2001 годы — министр транспорта и коммуникаций Казахстана;

• в 2001-2003 годы — заместитель премьер-министра Казахстана;

• в 2003-2006 годы — помощник президента Казахстана;

• в 2006-2007 годы — заместитель премьер-министра Казахстана (одновременно с апреля по октябрь 2006 года являлся министром экономики и бюджетного планирования);

• в 2007-2012 годы — премьер-министр Казахстана;

• в 2012-2014 годы — руководитель администрации президента Казахстана;

• с 21 января 2014 — и. о. госсекретаря Казахстана;

• со 2 апреля 2014 — премьер-министр Казахстана. После проведения досрочных президентских выборов 26 апреля 2015 года, 29 апреля вновь назначен премьер-министром Казахстана.

• с 8 сентября 2016 года — председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

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