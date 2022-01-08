Что известно о бывшем председателе КНБ Казахстана Масимове?

CentralAsia (KZ) - Комитет национальной безопасности Казахстана 8 января сообщил о задержании бывшего главы КНБ Карима Масимова.
В отношении его начато досудебное расследование по факту государственной измены.
Карим Масимов 5 января принимал участие в заседании Совбеза. Тогда он еще был председателем Комитета нацбезопасности Казахстана. После заседания Совбеза 6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил его от должности председателя КНБ.
Что известно о Кариме Масимове?
Карим Масимов родился 15 июня 1965 года в Целинограде (Казахская ССР), по национальности — уйгур.
Он учился в Университете дружбы народов имени Лумумбы (экономика и право), Пекинском институте культуры и языков (современный китайский язык), Институт международного права Уханьского университета (международное право) и Казахской госакадемии управления (финансы и кредит).
Масимов дважды занимал пост премьер-министра Казахстана и Комитет нацбезопасности он возглавил в 2016 году.
Трудовая деятельность:
• в 1991 году — начальник отдела Министерства труда Казахстана;
• в 1992-1995 годы — работал в казахстанских коммерческих структурах в Китае и Гонконге;
• в 1995-1997 годы — председатель правления «Алматинского торгово-финансового банка»;
• в 1996 — и. о. председателя правления «Туранбанка»;
• в 1997-2000 годы — председатель правления «Народного сберегательного банка Казахстана»;
• в 2000-2001 годы — министр транспорта и коммуникаций Казахстана;
• в 2001-2003 годы — заместитель премьер-министра Казахстана;
• в 2003-2006 годы — помощник президента Казахстана;
• в 2006-2007 годы — заместитель премьер-министра Казахстана (одновременно с апреля по октябрь 2006 года являлся министром экономики и бюджетного планирования);
• в 2007-2012 годы — премьер-министр Казахстана;
• в 2012-2014 годы — руководитель администрации президента Казахстана;
• с 21 января 2014 — и. о. госсекретаря Казахстана;
• со 2 апреля 2014 — премьер-министр Казахстана. После проведения досрочных президентских выборов 26 апреля 2015 года, 29 апреля вновь назначен премьер-министром Казахстана.
• с 8 сентября 2016 года — председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.