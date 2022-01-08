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Токаев заявил, что миротворцы ОДКБ начали исполнять охранные функции в Нур-Султане

CentralAsia (KZ) -  Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание оперативного штаба.

Как сообщает пресс-служба Акорда, в ходе заседания с докладами выступили генеральный прокурор, председатель Комитета национальной безопасности, и.о. министров внутренних дел и обороны.

Глава государства поручил уделить особое внимание вопросам восстановления административных, социальных и коммунальных объектов, инфраструктуры города Алматы и других регионов, пострадавших в результате террористических атак.

Было отмечено, что исполнение охранных функций подразделениями объединенного миротворческого контингента ОДКБ в городе Нур-Султан позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в город Алматы для участия в контртеррористической операции.

Токаев дал конкретные поручения по обеспечению слаженной и оперативной работы вовлеченных ведомств с целью стабилизации ситуации в интересах граждан страны.

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