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Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана
// Акорда.

CentralAsia (KZ) -  Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице РК. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

По его словам, Назарбаев находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, проводит ряд консультативных встреч, созвонился с главами ряда дружественных государств.

«Назарбаев призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности страны», - написал он.

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