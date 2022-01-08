Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице РК. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
По его словам, Назарбаев находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, проводит ряд консультативных встреч, созвонился с главами ряда дружественных государств.
«Назарбаев призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности страны», - написал он.
Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) January 8, 2022
Также у Нурсултана Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств.— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) January 8, 2022
Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны.