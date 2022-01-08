Казахстанские магнаты, в том числе члены семьи Назарбаева, теряют миллиарды из-за падения акций

CentralAsia (KZ) - Состояния миллиардеров, стоящих за одними из самых известных казахстанских предприятий, в последние дни резко пошатнулись, поскольку страна оправляется от разросшихся общенациональных протестов.

Четыре казахстанских миллиардера, включая дочь и зятя бывшего президента Назарбаева, стали на 3 миллиарда долларов беднее, чем они были 4 января, пишет Forbes.

Акции двух крупных банков – Kaspi и АО «Народный банк» – рухнули, когда протестующие подожгли общественные здания и сбросили памятники Назарбаева. Согласно опубликованному в пятницу отчету эксперта по Центральной Азии и руководителя аналитического отдела британской компании PRISM Political Risk Management Бенджамина Годвина, семья Назарбаевых 5 января вылетела из Казахстана в Москву на пяти частных самолетах. Контактное лицо, описанное в отчете как «второстепенная фигура в семье Назарбаева», сообщило, что Назарбаевы едут в Москву, чтобы «побыть с семьей».

Крупнейший акционер и председатель зарегистрированного в Лондоне Kaspi Bank, крупнейшей казахстанской платежной и финтех-компании, миллиардер Вячеслав Ким стал беднее на 1,4 миллиарда долларов, так как цена акций Kaspi упала на 30% со 118 долларов 4 января до 87 долларов 6 января.

Михаил Ломтадзе, проживающий в Казахстане уроженец Грузии и генеральный директор Kaspi, стал беднее почти на 1,4 миллиарда долларов; его предполагаемый собственный капитал упал с 5,2 миллиарда долларов 4 января до 3,8 миллиарда долларов 6 января из-за двух ночей неопределенности в стране. Цена акций упала после сообщений о том, что банки, в том числе Kaspi и Halyk, не будут обрабатывать пенсионные выплаты до окончания объявленного правительством чрезвычайного положения, запланированного на 19 января.

Дочь Назарбаева, Динара Кулибаева , и ее муж, Тимур Кулибаев , потеряли в общей сложности 200 миллионов долларов, так как стоимость их доли в АО «Народный банк Казахстана», котирующемся на лондонской бирже, упала на 16%. Супруги, состояние каждого из которых, по оценке Forbes , составляет 3,1 миллиарда долларов, владеют контрольным пакетом акций банка, а также обширными портфелями недвижимости и частных инвестиций.

55- летний Тимур Кулибаев поднялся по карьерной лестнице в казахстанской горнодобывающей промышленности и стал председателем Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», а позже вошел в совет директоров российского энергетического гиганта «Газпром». В 1992 году, в первые дни приватизации в Казахстане, Кулибаев сформировал инвестиционную группу «Алтын Алма», чтобы извлечь выгоду из открывающихся возможностей страны; его группа позже превратилась в ТОО «Алмекс». Успех пришел в 2004 году, когда подконтрольная ему компания продала «Кар-Тел», работающую в Казахстане, компании «ВымпелКом» за 350 миллионов долларов. В 2014 году он продал Altynalmas Gold компании «Полиметалл», частично принадлежащей российскому миллиардеру Александру Несису. У Назарбаева три дочери; Динара, вторая по старшинству, замужем за Кулибаевым.

Что ждет Назарбаева, человека, который руководил Казахстаном с 1990-х по 2019 год? По словам ведущего аналитика консалтингового агентства PRISM и эксперта по Казахстану Бенджамина Годвина, Назарбаев «больше не присутствует в стране как политическая сила». Описывая события как «конец первого этапа перехода», Годвин добавляет, что второй этап, вероятно, будет «чрезвычайно сложным» из-за «вездесущего присутствия семьи Назарбаевых» в казахстанской постсоветской системе государственного капитализма.

Семья Назарбаева может в конечном итоге искать убежища в Лондоне. Согласно недавнему отчету OpenDemocracy о клептократическом богатстве в британском мире недвижимости, семья Назарбаевых владеет роскошной недвижимостью в стране на сумму около 450 миллионов долларов. Британская новостная платформа для расследований SourceMaterial сообщила, что дочь Назарбаева Назарбаева и ее сын являются владельцами дома на Бейкер-стрит, дома вымышленного персонажа Шерлока Холмса. Связаться с представителем семьи Назарбаева для комментариев не удалось.

Этот дом — лишь малая часть казахстанских активов в Лондоне. В апреле 2020 года Forbes осветил неудавшуюся попытку государственного агентства дать объяснения от семьи Назарбаева по поводу владения тремя лондонскими объектами недвижимости, стоимость которых, как выяснилось, составляет 52 миллиона долларов, 43 миллиона долларов и 12 миллионов долларов соответственно.

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