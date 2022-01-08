Токаев объявил 10 января днем общенационального траура

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 10 января 2022 года объявлен днем общенационального траура.

Как сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали, в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура.

Соответствующий Указ будет опубликован на сайте Акорды.

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