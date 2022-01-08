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США одобрили добровольный отъезд некоторых сотрудников консульства из Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Соединенные Штаты заявили, что одобрили добровольный отъезд государственных служащих США и членов их семей из генерального консульства в Алматы на фоне продолжающегося чрезвычайного положения в стране.

«Граждане США в Казахстане должны знать, что насильственные протесты могут серьезно повлиять на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США, покидающим Казахстан», — говорится в сообщении Госдепартамента.

Как отметили 7 января в Госдепартаменте, в Казахстане «возможны демонстрации, акции протеста и забастовки. Эти события могут развиваться быстро и без предварительного уведомления, часто прерывая движение, транспорт, связь и другие услуги; такие события могут перерасти в насилие».

«Общенациональные беспорядки, начавшиеся 2 января 2022 г., привели к массовым разрушениям инфраструктуры и правительственных зданий в Алматы и привели к задержанию, ранению и/или гибели значительного числа протестующих и силовиков»,- говорится в сообщении Госдепа.

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