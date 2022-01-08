Карим Масимов мог стать президентом Казахстана. Полная биография

CentralAsia (KZ) - Комитет национальной безопасности Казахстана 8 января сообщил о задержании бывшего главы КНБ Карима Масимова.

В отношении его начато досудебное расследование по факту государственной измены.

Новостной портал autogear.ru опубликовал биографию Карима Масимова:

Биография Карима Масимова является очень яркой. Политический деятель был рожден в 1965 году в городе Целиноград Казахской ССР. Что говорит о таком чиновнике, как Масимов Карим Кажимканович, биография? Родители его принадлежали к интеллигенции. Отец его был директором завода по производству кирпичей. Позднее он занимал пост заместителя начальника Главтопснаба при Совмине. Мать — Элеонора Каримовна Ажибекова.

Кто же такой Карим Масимов? Биография, фото семьи, самого политического деятеля даны в этой статье.

Кто по национальности

Средства массовой информации не раз поднимали вопрос об этнической принадлежности Масимова. Что говорит о такой личности, как Карим Масимов, биография? Национальность его явилась предметом многочисленных споров, так как вопрос этнического происхождения играет большую роль при приходе к власти в Казахстане. Неоднократно высказывалось мнение о том, что чиновник по национальности не казах, а уйгур. Однако самим политиком подобные высказывания были опровергнуты. Он всегда утверждал, что в нем течет казахская кровь.

Где учился

В 1982 году Масимов окончил физико-математическую школу республиканскго значения в Алма-Ате. Опираясь на публикации СМИ (была использована документация, предположительно взятая из архивов КГБ СССР и КНБ Казахстана), по окончании школы он поступил в Высшую школу КГБ на технический факультет. Также утверждается, что в 1984 году он решил изменить свою специальность, и предпринял попытку перевода на факультет контрразведки, но она не увенчалась успехом. После этого он ушел из школы КГБ и проходил службу в армии в одной из частей ГРУ в Москве. Однако другие данные свидетельствуют, что отчисление Масимова было мнимым, и таким способом курсанта школы КГБ готовили к дальнейшей службе на разведку.

В 1985 году Масимов стал студентом факультета экономики и права Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, где он в совершенстве овладел английским и арабским языками.

Биография Карима Масимова связана с Китаем. Много раз публиковались сведения о том, что в 1987 году им был получен диплом об окончании школы КГБ, и на следующий же год он был отправлен в Китай по программе межинститутского обмена.

В КНР в 1989 году будущий государственный деятель поступил в институт культуры и языков в Пекине, где изучил китайский язык. Также в Уханьском университете им было изучено международное право. Учеба продолжалась до 1991 года.

Карьера

В 1991 году Масимов исполнял обязанности юрисконсульта торгового представительства СССР в Китае.

По возвращении на родину в 1991 году он возглавил отдел внешних связей Министерства труда. Впоследствии Масимов работал служащим в структурах правительственного и коммерческого значения Казахстана. В их функцию входило решение торговых отношений с КНР и Гонконгом.

С 1992 года чиновник занимает должность заместителя директора фирмы «Казахпригранторг», в 1992-1993 годах – старшего экономиста при Министерстве внешних экономических связей и заместителя директора в компании «Казахинторг» в китайском городе Урумчи.

В 1993 году был назначен директором по внешней экономической деятельности ТОО «Акцепт». Оно занималось поставкой в Казахстан китайских товаров широкого потребления.

В 1994 году Масимов стал директором торгового дома Гонконга, представлявшего казахские товары на азиатском рыке. Некоторые данные свидетельствуют, что его правой рукой на тот момент являлся будущий помощник президента Назарбаева и секретарь совета безопасности Булат Утемуратов.

С продвижением по карьерной лестнице Масимов не переставал расширять свое образование. В это раз он стал студентом факультета финансов и кредитов Государственной академии в Казахстане при управлении КГАУ. Очередной диплом был получен в 1995 году.

Биография Карима Масимова свидетельствует о том, что у него имеется три официальных высших образования: два из них были получены в Китае и одно на Родине.

С 1995 году Масимов становится сотрудником банковской сферы. С 1995 по 1997 год он находился на посту управляющего АТФ-Банка, учредителями которого явились владелец «Акцепта» Нурлан Каппаров, Тимур Кулибаев и Булат Утемуратов, который на тот момент находился на посту заместителя министра промышленности и торговли Казахстана. Банк обладал счетами информационного агентства «Хабар», а также денежными средствами множества нефтяных компаний.

С 1997 года Масимов находился на должности председателя правления «Туранбанка», с 1997 по 2000 год был председателем правления Народного сберегательного банка

СМИ не раз упоминали, что благодаря тому, что Масимов создал запутанную схему перекупок через множество оффшорных компаний, Народный сберегательный банк стал собственностью Кулибаева и его супруги Динары Назарбаевой. По сведениям от 2006 года, в их владении находилось больше половины акций этого банка.

В 1999 году Масимов занял пост председателя ЗАО «Национальная инвестиционная финансовая акционерная компания НСБК-груп» и находился на нем до 2000 года.

Одновременно со службой чиновник продолжал учебу. В 1998 году он окончил аспирантуру КГАУ, а в 1999 году - докторантуру в Москве.

Помимо этого Масимов проходил подготовку на топ-менеджера, представленную Колумбийским университетом в Нью-Йорке.

В 2000 году он был назначен на пост министра транспорта и коммуникаций. В следующем году стал заместителем премьер-министра Касымжомарта Токаева.

Многие отмечали, что чиновник всегда был членом команды Кулибаева. Этим и объясняется то, что параллельно с ним высокие посты были заняты и другими людьми тимуровской команды. В этот список попал председатель антимонопольного агентства Ерболат Досаев и министр транспорта Аблай Мырзахметов.

Масимов остался на посту вице-премьера при вновь назначенном главе правительства Имангали Тасмагамбетове, который приступил к исполнению своих служебных полномочий в январе 2002 года. Через год Масимов стал помощником президента Казахстана Назарбаева по вопросам внешней политики. В январе 2006 года после отставки Даниала Ахметова он занял пост вице-премьера. Параллельно с этим Масимов исполнял обязанности министра экономики.

В этот период Кулибаев, который весной 2006 года был назначен заместителем председателя холдингового правления госактивами «Самрук», стал, по мнению прессы, очень весомой фигурой в сфере экономики Казахстана.

В 2007 году Масимов был назначен Назарбаевым на пост премьер-министра Казахстана. СМИ подобное назначение было расценено как попытка усилений позиции Кулибаева. Ряд аналитиков, припоминая давние связи Масимова с КНР, предполагали, что занимаемая должность даст ему возможность поддерживать экономические интересы Китая. В связи с этим в прессе не раз в отношении Масимова употреблялось прозвище «Китаец».

Возможный преемник Назарбаева

СМИ постоянно дискутировали на тему того, что Карим Масимов (премьер-министр) рассматривается Назарбаевым в качестве возможного преемника. Также отмечалось, что большим препятствием к этому может стать этническое происхождение чиновника.

Биография Карима Масимова, национальность которого, по мнению многих не имеет отношения к казахам, является ярким подтверждением тому, что для яркой образованной личности находиться место в любом обществе.

В 2012 году чиновник был освобожден Назарбаевым от должности премьер-министра, и назначен на пост главы президентской администрации. Преемником Масимова на этом посту стал Серик Ахметов.

Мухтар Аблязов, которому ранее принадлежал БТА Банк, в своих воспоминаниях также отмечал, что Масимов был самым реальным кандидатом на пост президента Казахстана. По его мнению, чиновнику всегда было присуще умение обходить «краеугольные камни», идти на уступки. Он умеет быть молчаливым там, где этого требует ситуация, никогда не идет на конфликт и не переходит на грубости.

СМИ отмечали, что долгое пребывание Масимова в политике (три раза был назначен главой правительства и пробыл на этом посту больше всех своих предшественников) можно объяснить личной преданностью Назарбаеву. Рахат Алиев в своей книге «Крестный тесть» отмечал, что Масимов играл роль главного казначея президента Казахстана. Также неоднократно говорилось о том, что он выступил в роли посредника в урегулировании так называемого «Казахгейта», скандала, который разгорелся в 1999 году. В нем были замешены все чиновники Казахстана, находящиеся на правительственных постах. Премьер-министром от имени правительства был подписан документ об отказе от денег, которые, по утверждению следователей из Америки, являлись не чем иным, как взятками, данными казахскими чиновниками представителям американских нефтяных компаний. Эти денежные средства переводились в банки Швейцарии.

Громкие проекты

Помимо реформы административного значения, Масимовым были предложены амбициозные проекты, среди которых следует отметить идею вхождения Казахстана в ряд стран с высоким уровнем конкурентоспособности. Также внедрялась социальная программа «Сто школ, сто больниц», и форсировалось прогрессивное развитие казахской промышленности до 2020 года.

Главное испытание

Главным ударом для Карима Масимова явился финансовый коллапс, поразивший весь мир в 2008 году. Хотя им, как и президентом республики, всячески отрицались негативные последствия обвала в экономике страны. Напомним, что Казахстан, как и многие другие страны, находится в прямой зависимости от цен на минеральные ресурсы.

Экпертом Сатпаевым было высказано мнение, что положение Масимова не было столь критичным. У него имелись мощные рычаги для поддержания экономики страны. Премьер-министр осуществлял крупнейшие денежные вложения в размере 1 трлн тенге (около 6 млрд долларов из национального фонда Казахстана) на меры, направленные против регресса экономики.

Имела ли успех программа индустриального развития?

23 февраля 2010 года правительством была принята программа форсирования индустриального развития Казахстана. Она предполагала рост ВВП страны на 50% по сравнению с показателем 2008 года. При этом Масимов установил очень трудно объяснимый рекорд, так как уже летом 2010 года правительством было сообщено, что завершены 72 проекта, общая стоимость которых составляет около 2 млрд долларов.

Согласно программе, предполагалось возведение 294 объектов стоимостью 8 трлн тенге (около 50 млрд долларов), способствующих созданию гибкой экономики. Однако многими аналитиками такой проект был воспринят скептически.

Эксперт в области экономики Досым Сатпаев считал, что идея самой программы неплоха, но реализация ее не обладает должным уровнем, и все достижения являются дутыми показателями, так как бюрократическая система Казахстана не способна к инновационному мышлению.

Экономист Канат Берентаев видел плюсы программы в том, что малый и средний бизнес должен был получить государственную финансовую поддержку в виде субсидий процентной ставки, частичного гаранта на кредитование, а также снижения издержек бизнесменов за счет строительства инфраструктуры на государственные деньги.

Вторым положительны моментом, по мнению эксперта, являлось то, что был намечен план, направленный на ускоренный процесс объединения в рамках Таможенного союза с Россией и Беларусью, но Берентаев отмечал, что интеграцию следует осуществлять только при согласии общества.

Сотрудничество с Китаем

Казахстанская пресса не раз обвиняла Масимова в лоббировании определенных финансовых групп, а также интересов КНР. Поводом для обвинения стали крупные скандалы в связи с проектом выращивания Китаем сои и рапса на территории Казахстана и кредитованием проектов правительства через китайский «Эксимбанк».

СМИ отмечали, что биография Карима Масимова тесно связана с Китаем. У чиновника имеется богатейший опыт в сфере сотрудничества с азиатскими странами, а некоторые оппоненты намекали на его личные интересы в сфере бизнеса, а также приобретение дорогостоящего недвижимого имущества в Сингапуре. Но эти обвинения не имели документального подкрепления.

Аналитик Канат Берентаев в своих высказываниях не был склонен к преувеличению китайской экспансии в Казахстане. По его мнению, Китаем скупаются сырьевые активы очень многих стран, и с экономической точки зрения Казахстану должно быть все равно, под чье управление попадут месторождения. Также он отмечал, что в рамках Таможенного союза экономика страны сможет противостоять влиянию КНР.

Роль Масимова в развитии информационных технологий

Премьер Казахстана Карим Масимов проявлял живой интерес к информационным технологиям. С 2005 года им была предложена идея электронного управления. К 2012 году Казахстан занял второе место после Сингапура в индексе участия мирового масштаба, которое давало гражданам возможность общаться с кабинетом министров посредством онлайн-режима. Также отмечается, что новатор создал в Интернете свой блог и настаивал на том, чтобы все чиновники Казахстана стали активными участниками электронной системы.

Семья Масимова

Карим Масимов (биография, семья, жена) часто обсуждался в печати и на телевидении. Он женат и является отцом троих детей. Его супруга - Диляра Масимова. Что писали и говорили о таком чиновнике, как Карим Масимов? Семья, судя по прессе и телевидению, приобрела в 2008 году недвижимость в Сингапуре. Ее стоимость составляет 7,5 млн долларов. В Сингапуре училась и дочь чиновника - Тамила.

Увлечения

Масимов Карим Кажимканович, биография которого насыщена яркими событиями, является и профессиональным спортсменом. Неоднократно упоминалось о том, что Масимов увлекается восточными единоборствами, занимает должность президента Федерации тайского бокса в Казахстане, а также является почетным президентом федерации тхэквондо. Помимо этого, он почитатель поэзии Китая и Японии.

Заключение

Карим Масимов, биография, национальность которого представлены в этой статье, является яркой плодотворной фигурой на политической арене. В сентябре 2016 года указом президента Назарбаева он был снят с должности премьер-министра. Масимов получил новый пост главы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения