Путин провел продолжительный телефонный разговор с Токаевым

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CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, сообщает 8 января ТАСС со ссылкой на Кремль.

По данным издания, Токаев подробно рассказал Путину о ситуации в Казахстане, отметив ее развитие в сторону стабилизации.

Кроме этого, президент России поддержал предложение Токаева провести в ближайшие дни видеоконференцию лидеров стран ОДКБ.

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