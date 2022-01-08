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В Алмате 11-летний ребенок погиб от огнестрельного ранения
Аружан Саин
Аружан Саин

CentralAsia (KZ) -  В городе Алматы 5 января 11-летний ребенок погиб от огнестрельного ранения, сообщила 8 января Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин.

По ее словам, в тот день местные жители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для мальчика роковым.

Кроме этого, 7 января зафиксирован еще один несчастный случай с участием несовершеннолетнего.

«В одну из детских больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток. Сейчас врачи борются за его жизнь. Отец ребенка также находится в больнице. Подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли боевики», - отметила Саин.

Она призвала казахстанцев оставаться дома и не подходить к окнам.

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