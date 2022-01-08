Почему люди в Казахстане пошли крушить улицы, и какую роль играет экс-президент - Lidovky

CentralAsia (KZ) - Массовые акции в Казахстане, вызванные ростом цен на топливо, переросли в беспорядки. Президент Токаев назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Автор чешского издания Lidovky делает акцент на политическую составляющую протестов.

Беспорядки в среднеазиатской республике, вызванные первоначально удорожанием СУГ, в среду охватили крупнейшие города. Президент Токаев объявил в некоторых областях, включая столицу Нур-Султан, чрезвычайное положение.

Разъяренная многотысячная толпа, рвущаяся в здания мэрии и прокуратуры, горящие учреждения и схватки с полицейскими — все это можно было увидеть в среду в нескольких городах в Казахстане. А ведь еще недавно любые спонтанные протестные собрания в этой стране де-факто были невозможны, да и вообще Казахстан производил впечатление стабильного государства.

Сначала протесты начались в городе Жанаозен на западной периферии страны второго января вскоре после того, как правительство отменило верхнюю границу розничных цен на СУГ. Многие казахи используют его в качестве альтернативного автомобильного топлива, которое до сих пор оставалось намного дешевле бензина и дизеля. Однако особый размах протесты обрели в ночь на среду, охватив крупнейший город Алма-Ату и столицу Нур-Султан, и при этом получили отчасти политический характер.

«Хватит бояться!»

Особо напряженная ситуация сложилась в среду в Алма-Ате, где 500-тысячная толпа ворвалась в здание местной мэрии и попытались прорваться в бывшую президентскую резиденцию. Произошли жестокие столкновения с полицейскими, которые применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Тем не менее протестующим удалось разоружить и избить нескольких блюстителей правопорядка.

По словам главы полиции Алма-Аты Каната Тимерденова, которого цитирует сервер nur.kz, в ночь на среду только в Алма-Ате сгорели 120 автомобилей, были разграблены несколько магазинов и офисов. Местные власти сообщают о 500 раненых, включая нескольких полицейских. Несколько сотен человек арестованы.

Помимо недовольства из-за повышения цен толпа высказывает и политические претензии. Катарская телекомпания «Аль-Джазира» сообщила, что демонстранты в Алма-Ате скандировали такие лозунги, как «Хватит бояться!», намекая на бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Он правил Казахстаном в стиле «твердой руки» с 1990 года, и хотя в 2019 году он формально ушел с президентского поста, Назарбаев сохраняет большое влияние в стране.

Получить независимую информацию с места событий трудно, поскольку ряд социальных платформ, таких как «Вотсап» и «Телеграм», были заблокированы или недоступны в среду, как и серверы нескольких из оставшихся независимыми СМИ.

Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев, который занял высший пост после Назарбаева и продолжает его политику, объявил в нескольких областях страны чрезвычайное положение. Оно продлится до 19 января и предполагает, в том числе, комендантский час с 23 до 7 утра.

В столице Казахстана Нур-Султане, а также в крупнейшем городе этой среднеазиатской страны Алма-Ате власти отключили интернет и телефонную связь, как передало агентство «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента в своем казахстанском филиале.

Конец застойного режима близок?

Благодаря огромным природным богатствам Казахстан входит в число наиболее развитых стран на постсоветском пространстве. Страна добывает и экспортирует много нефти. Кроме того, Казахстан является крупнейшим мировым добытчиком стратегически важной урановой руды. Важны в мировом масштабе и его запасы других полезных ископаемых, таких как медь, хром, боксит и золото.

Относительное экономическое процветание (уровень жизни по покупательской способности в Казахстане сопоставим с такими беднейшими странами Европейского Союза, как Хорватия и Румыния) стоило жертв: в Казахстане сложно с правами человека, а также политическими и гражданскими свободами. В стране де-факто не существует реальной оппозиции, и политическую жизнь контролирует партия «Нур Отан» («Свет отечества»).

Как сообщает организация «Амнести Интернейшэнл», в Казахстане «подавляется свобода слова и собраний. Критики власти подвергаются гонениям, в том числе пыткам, а права человека повсеместно нарушаются».

О характере режима говорит и тот факт, что бывший президент Нурсултан Назарбаев, бывший высокопоставленный функционер Коммунистической партии Советского Союза, занимал высший пост в стране без перерыва почти 28 лет (с 1991 по 2019). На выборах в 2015 году он получил почти 98 процентов голосов. В его честь столицу Казахстана, прежде называвшуюся Астаной, переименовали в Нур-Султан.

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