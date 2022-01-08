В ближайшее время ожидается онлайн-саммит лидеров стран ОДКБ по ситуации в Казахстане

CentralAsia (KZ) - В ближайшие дни ожидается онлайн-саммит лидеров стран ОДКБ. С такой инициативой выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Состоялся продолжительный телефонный разговор президента России Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым.

По оценке Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран – членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя организации.

Владимир Путин поддержал это предложение.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков проинформировал СМИ, что дата онлайн-саммита ОДКБ пока не известна.

В организацию входят: Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь.

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