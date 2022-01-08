Госсекретарь США прокомментировал события в Казахстане фразой об «истории» и «русских». В МИД России ответили на его слова

CentralAsia (KZ) - США стремятся прояснить, зачем власти Казахстана обратились за помощью к государствам-членам ОДКБ для подавления беспорядков в стране. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен журналистам.

«У властей Казахстана есть все для того, чтобы самостоятельно разобраться с протестами. Поэтому неясно, почему им потребовалась помощь извне», - сказал он, добавив, что Вашингтон пытается получить дополнительную информацию об этом.

Блинкен повторил, что США будут следить за действиями сил ОДКБ, и призвал их не нарушать права человека.

«То, что происходит там [в Казахстане], сильно отличается от того, что мы видим около границ Украины. Тем не менее один из уроков, преподнесенных нам новейшей историей, заключается в том, что когда в вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода», - добавил госсекретарь США.

В МИД России прокомментировали высказывания госсекретаря США Энтони Блинкен.

МИД назвал высказывания государственного секретаря США Энтони Блинкена о роли русских в Казахстане шуткой «в хамской манере».

«Абсолютно легитимный ответ ОДКБ на призыв руководства Казахстана оказать содействие в обеспечении безопасности (о котором, кстати уже был уведомлен Совет Безопасности ООН) глава американского внешнеполитического ведомства сопроводил следующей ехидной репликой: «Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным.

Только этому учит нас не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности. Многое по этому поводу расскажут индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя «дома» этих незваных гостей», - написал МИД России.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения