экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Армянская сторона займется организацией онлайн-саммита лидеров стран ОДКБ, - Пашинян
Предыстория: В ближайшее время ожидается онлайн-саммит лидеров стран ОДКБ по ситуации в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает Кремль, они обсудили текущую ситуацию в Казахстане, которая имеет тенденцию к успокоению и нормализации.

Выражена поддержка высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией этого мероприятия.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Нападение на СИЗО в Талдыкоргане: Убито 3 среди нападавших, погиб 1 полицейский, - СМИ
  • Генпрокуратура заведет уголовные дела на участников протестов в Казахстане. Им грозит от 8 лет до пожизненного
  • Си Цзиньпин — Токаеву: В ключевой момент вы решительно приняли действенные меры, быстро восстановив спокойствие


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com