Армянская сторона займется организацией онлайн-саммита лидеров стран ОДКБ, - Пашинян

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает Кремль, они обсудили текущую ситуацию в Казахстане, которая имеет тенденцию к успокоению и нормализации.

Выражена поддержка высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией этого мероприятия.

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