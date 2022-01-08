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КНБ Казахстана сообщил, что племянник Назарбаева продолжает работать в спецслужбе
Самат Абиш
Самат Абиш

CentralAsia (KZ) -  Племянник первого президента Казахстана Самат Абиш продолжает занимать должность первого заместителя Комитета национальной безопасности республики, сообщили 8 января «Интерфаксу» в пресс-службе КНБ.

«Первым заместителем так же и работает», - сказал собеседник агентства.

Вчера, 7 января, распространилась информация о задержании Самат Абиша, но позже Комитет нацбезопасности опроверг информацию и назвал ее «провокацией».

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