Германия прекращает экспорт немецких вооружений и любых связанных с обороной товаров в Казахстан

CentralAsia (KZ) - Власти ФРГ временно не будут одобрять контракты на поставки продукции военного назначения в Казахстан. Об этом сообщило в субботу агентство DPA со ссылкой на источники в кабмине Германии.

Как указывает агентство, были предприняты шаги, чтобы экспорт таких товаров в Казахстан больше не осуществлялся. Других подробностей DPA не приводит.

В прошлом году Германия одобрила 25 контрактов с Казахстаном на поставки оборонной продукции общей стоимостью €2,2 млн, что является относительно небольшой суммой. Общий объем экспорта вооружений из ФРГ составил в 2021 году €9 млрд, больше половины пришлось на Египет.

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