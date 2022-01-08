Токаев снял с поста замсекретаря Совбеза Азамата Абдымомунова

CentralAsia (KZ) - Азамат Абдымомунов освобождён от должности заместителя председателя Совета безопасности Казахстана.

Соответствующие распоряжение подписал президентКасым-Жомарт Токаев.

Абдымомунов работал в Совете Безопасности с 2014 года заместителем секретаря Совета Безопасности – заведующим Секретариатом Совета Безопасности.

В июне 2015 года распоряжением тогдашнего президента Нурсултана Назарбаева был назначен заместителем секретаря Совета Безопасности.

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