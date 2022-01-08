Токаев снял с поста замсекретаря Совбеза Азамата Абдымомунова

CentralAsia (KZ) - Азамат Абдымомунов освобождён от должности заместителя председателя Совета безопасности Казахстана.
Соответствующие распоряжение подписал президентКасым-Жомарт Токаев.
Абдымомунов работал в Совете Безопасности с 2014 года заместителем секретаря Совета Безопасности – заведующим Секретариатом Совета Безопасности.
В июне 2015 года распоряжением тогдашнего президента Нурсултана Назарбаева был назначен заместителем секретаря Совета Безопасности.
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