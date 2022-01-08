Российские эксперты и политологи о том, почему Назарбаев решил прервать молчание

CentralAsia (KZ) - Издание «Коммерсантъ» приготовил материал с мнениями российских экспертов о том, почему Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил прервать молчание.

«Экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала протестов сделал заявление, призвав население страны сплотиться вокруг нового президента. Это единственное обращение, которое его пресс-секретарь передал в Twitter. Самого отца нации не было на публике с конца декабря, когда он приезжал в Санкт-Петербург на саммит СНГ. За время протестов, переросших в беспорядки, Назарбаев не давал никаких комментариев. При этом, 7 января в Минске сообщили, что глава Белоруссии Александр Лукашенко поговорил с ним по телефону, но подробности диалога не раскрываются.

Почему Назарбаев молчал столько времени? И о чем говорит его первое заявление? Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин уверен, что участие политика в разрешении кризиса только спровоцирует протесты, а не успокоит их:

«На встрече с Путиным в Санкт-Петербурге Назарбаев был уже в достаточно тяжелом физическом состоянии, то есть без посторонней помощи он не передвигался. Одной из причин исчезновения с радаров может быть состояние здоровья.

В целом мы наблюдали динамику постепенного отхода от дел, то есть за последние полгода у политика было не очень много публичных встреч. А в конце года он решил снять с себя полномочия руководителя партии «Нур Отан», продолжив таким образом путь передачи власти Токаеву. Это без всяких внешних обстоятельств, которые мы видим сейчас.

Кроме того, присутствует фактор команд, хотя никаких публичных конфликтов между Токаевым и Назарбаевым не было. Может ли вовлечение экс-президента каким-то образом улучшить ситуацию в республике — большой вопрос. Наличие двух центров власти в такой кризисной ситуации тоже чревато.

События 5 января, когда произошел захват акимата, здания Комитета нацбезопасности, показывают, что какой-то координации у силовиков не было.

В такой обстановке должен быть один центр принятия решений, должны быть лояльные спецслужбы, которые готовы выполнять приказы. Этого мы не видели».

С начала протестов казахстанские СМИ со ссылкой на источники утверждали, что Нурсултан Назарбаев и члены его семьи якобы покинули страну. Пресс-секретарь политика это отрицает. По его словам, тот находится в Нур-Султане.

Закон позволяет первому президенту Казахстана пожизненно занимать должность главы Совета безопасности, однако после начала столкновений действующий лидер республики Касым-Жомарт Токаев отстранил Назарбаева от этой должности.

После этого он вряд ли останется в Казахстане самостоятельной фигурой, считает политолог Дмитрий Орешкин: «Нурсултан Назарбаев — политический прагматик. Он прекрасно понимает, что, поскольку его убрали с поста председателя Совбеза, его политические позиции в стране равны нулю.

И если бы он действительно попытался разыграть партию с возвращением под руководством Токаева, о чем нам говорит пресс-секретарь, то такие заявления надо было бы делать лично. Я прекрасно понимаю, что уже неделю в средствах массовой информации господина Назарбаева не было. Так или иначе, его люди разлетелись.

Да, конечно, есть попытки сопротивления со стороны больших силовиков бывшего президента, потому что они понимают, что новый клан их не простит, и им надо или бежать, или отстреливаться. Я думаю, что после введения войск ОДКБ, после того как Путин поставил на Токаева, вопрос решен. Здесь в лучшем случае можно вести разговоры об условиях капитуляции».

Утром 8 января стало известно, что в Казахстане по делу о госизмене задержан экс-глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов. При Назарбаеве он занимал пост премьер-министра».

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