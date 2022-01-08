КНБ Казахстана назвал имена сотрудников, погибших в ходе беспорядков

CentralAsia (KZ) - Комитет национальной безопасности Казахстана озвучил имена сотрудников, погибших в ходе беспорядков.
По данным спецслужб, скончалось пять человек, среди которых:
- 47-летний полковник Кабдинов Андрей Вячеславович — начальник кафедры Пограничной академии КНБ;
- 39-летний подполковник национальной безопасности Адильбай Дастан Адильбайулы — начальник отдела АТЦ ДКНБ по Жамбылской области;
- 28-летний капитан Нуркенов Адиль Дулатович — младший о/у ОВКР по частям СВО;
- 22-летний рядовой Адылкан Жайык Угулканович — курсант Пограничной академии КНБ;
- 19-летний Жупарбеков Даулет Бауржанулы — курсант Пограничной академии КНБ.
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