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Аэропорт Алматы будет закрыт до 10 января

CentralAsia (KZ) -  Аэропорт Алматы будет закрыт до 10 января, сообщил 8 января гостелеканал «Хабар 24».

Ранее говорилось, что аэропорт приостанавливает работу до 19 января.

Вечером 5 января аэропорт захватили участники акции протеста. Пресс-служба аэропорта подтверждала СМИ информацию о захвате и сообщила, что пассажиры и сотрудники были эвакуированы. Часть рейсов была отменена. Также были отменены рейсы из других стран в Алматы.

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