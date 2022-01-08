Вмешательство России может и предотвратит революцию, но разожжет гнев - Financial Times

CentralAsia (KZ) - Британская газета в редакционной статье выступает в духе общей реакции Запада на события в Казахстане. Ведомый Россией военный альянс уже отправил десантников под видом «миротворцев», заявляют авторы. По мнению читателей, Россия таким образом решила выбить из Байдена побольше уступок.

Кровопролитие в Казахстане знаменует горький конец тридцатилетней эпохи, когда бывшая советская республика, несмотря на периодические волнения, слыла образцом авторитарной стабильности. Бывший президент Нурсултан Назарбаев подавил всякий спрос на демократические свободы, протолкнув экономические реформы либерального толка — иностранные инвестиции текли рекой, а уровень жизни неуклонно рос.

Теперь же, столкнувшись с крупнейшими за последние годы протестами, его преемник Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и снял Назарбаева с поста главы Совета безопасности. Власти говорят, что в результате всплеска насилия погибли десятки протестующих и минимум 12 полицейских. Ведомый Россией военный альянс уже отправил десантников под видом «миротворцев».

Один из уроков как для демократий, так и для деспотических режимов — это насколько политически взрывоопасно повышать цены на энергоносители. Даже в такой богатой ресурсами стране, как Казахстан. Протесты, поначалу мирные, разразились из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ, которым повсеместно заправляют автомобили на западе страны. Но они быстро переросли в выброс накопившегося недовольства из-за коррупции, отсутствия политического выбора и засилья родственников 81-летнего Назарбаева и его союзников на высших политических и промышленных должностях.

Без явных лидеров и конкретных требований и к тому же омраченные всплеском грабежей (судя по которым среди демонстрантов затесались преступники или провокаторы), протесты едва ли набрали бы критическую массу, чтобы превратиться в революцию. Но Токаев настолько сомневался, что его собственные силы безопасности их подавят, что восстановить порядок пригласил Организацию Договора о коллективной безопасности со штабом в Москве. Впервые за свою двадцатилетнюю историю региональная организация принимает участие в совместных, якобы «антитеррористических» операциях.

У Москвы были основания откликнуться на его просьбу. Наряду с Белоруссией и Россией Казахстан — из основателей Евразийского экономического союза. Владимир Путин задумывал его как своего рода анти-ЕС и потребовал, чтобы туда вступили бывшие советские республики. Во всех трех странах у руля стареющие автократы. Россия уже поддержала белорусского диктатора Александра Лукашенко после массовых протестов в 2020 году. Теперь она занимается тем же самом в Казахстане, где в решении Назарбаева уйти с президентского поста, но остаться пожизненным «Лидером нации», многие видят дальнейший сценарий для самого Путина.

Вмешательство России не допустит в ее сфере влияния нового, недружественного правительства — в отличие от революций на Украине в 2014 году и в Грузии в 2003 году. Но если режим Токаева выстоит, развернутся репрессии против оппозиции — как это было в Белоруссии. Недовольство лишь загонят в подполье, где оно будет тлеть дальше.

Кремлевские аналитики предполагают, что вмешательство ОДКБ призвано предотвратить гражданский конфликт — после того, как у демонстрантов появилось оружие. Но это повлечет за собой еще большее народное недовольство, а руководство страны окажется в долгу у России — как ранее уже оказался Минск. К тому же за ситуацией в Казахстане пристально следят Китай и Турция, соперники по борьбе за влияние и природные богатства.

Наконец, беспорядки в Средней Азии создают неловкий фон для переговоров с США и НАТО, которые состоятся на следующей неделе после наращивания российских войск вокруг Украины. Накануне переговоров Путин наверняка безосновательно усмотрит в этом руку Запада. И кремлевские делегаты наверняка попытаются выполнить требования президента и «обуздать» НАТО. Глядя на судьбу Назарбаева, чьими действиями он вдохновлялся, Путин, наверняка еще сильнее захочет дипломатического, а не военного успеха, чтобы запродать его своей публике.

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