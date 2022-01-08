Обстановка в Казахстане постепенно меняется к лучшему, - МИД России

МИД РФ

CentralAsia (KZ) - Министерство иностранных дел России 8 января распространило свое заявление о ситуации в Казахстане.

Как отмечает ведомство, после событий 5-6 января обстановка в стране [Казахстан — прим. ред.] «постепенно меняется к лучшему».

По данным министерства, происходит «нормализация» хозяйственно-экономической жизнедеятельности в республике.

«Полностью возобновлено движение пассажирских поездов, на наиболее востребованных направлениях пущены дополнительные составы. Стабилизировалась работа некоторых национальных платежных систем. Анонсированы меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от действий мародеров. В Мангистауской области возобновлена работа общественного транспорта, а также международного аэропорта Актау.

В Алмате административные здания очищены от экстремистов. Многие боевики ликвидированы или задержаны, их личности устанавливаются. Зачищенные районы города возвращаются к нормальной жизни. Правоохранительным органам удалось взять под контроль аэропорт мегаполиса, хотя он по-прежнему закрыт для гражданской авиации.

Угроз в адрес российских загранучреждений, а также российским гражданам, находящимся в соответствующих консульских округах, не поступало. Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остается спокойной. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан России нет», - говорится в сообщении МИДа.

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