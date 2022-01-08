В казахстанском обществе наблюдается раскол, - «Независимая газета»

CentralAsia (KZ) - В Казахстане по обвинению в государственной измене 8 января задержан экс-глава Комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер-министр Карим Масимов, сообщили в пресс-службе КНБ. В республике продолжается антитеррористическая операция. Обстановка в ряде городов остается напряженной. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января Днем общенационального траура - по официальным данным, в ходе беспорядков погибли 45 человек, в их числе 11-летний ребенок. Ранено 764 человека. 5 тысяч задержано.

Накануне президент Токаев участников акций объявил террористами и сообщил о проникновении в страну боевиков. Он отдал приказ «стрелять на поражение». «Критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость. Помимо боевиков, действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии, умело использующие дезинформацию или «фейки» и способные к манипуляциям настроениями людей». Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт. С этим начали разбираться КНБ и Генеральная прокуратура...»- заявил Токаев.

По словам экс-советника Нурсултана Назарбаева Ермухамета Ертысбаева, КНБ скрывал информацию о созданных в горах Казахстана тренировочных лагерях. «Национальное предательство и заговор заключается в том, что в течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря. КНБ, который периодически обезвреживал ту или иную группу, о многочисленных тренировочных лагерях, созданных в горах, молчал», - заявил Ертысбаев в эфире телеканала «Хабар 24».

Бывший председатель Комитета нацбезопасности Казахстана и бывший начальник Службы охраны Нурсултана Назарбаева Альнур Мусаев, осужденный на родине и скрывающийся в Австрии, рассказал журналистам, что КНБ уже давно обеспечивал не национальную безопасность, а безопасность правящей верхушки — в частности, семьи Назарбаева. Он заявил, что племянники елбасы (лидера нации) Самат Абиш и Кайрат Сатыбалды постоянно контактировали с криминальными структурами. По его мнению, Назарбаев не готовил специально беспорядки с человеческими жертвами, намеревался уйти мирно, но члены его клана использовали криминальные структуры для беспорядков. В Алма-Ате силовики получили команду не участвовать в подавлении протестов и беспорядков. Установлено, что этот приказ исходил от Абиша и Сатыбалды.

С аналогичной ситуацией Казахстан уже сталкивался во время межэтнических столкновений в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана в феврале 2020 года. И тогда силовики в течение суток также не проявляли активности в то время, как уже проливалась кровь и горели дома (см «НГ» от 09.02.20). Тем конфликтом вплотную занималось КНБ, глава которого, Карим Масимов настаивал на введении в стране жесткого курса и даже внешнего управления.

В эти дни, чтобы остановить погромы в Алма-Ате, чинимые «военнизированными бригадами» племянников Нурсултана Назарбаева и не допустить распространения беспорядков, президент Токаев обратился за помощью к российскому коллеге Владимиру Путину и ОДКБ.

Картина ужасающая- центральная часть Алма-Аты безжалостно сожжена, магазины, банки разграблены. Главное - погибли люди. Несколько тысяч участников митингов задержаны только в этом городе. По данным правоохранительных органов, зачистка в Алма-Ате продлжается.

Напомним, протесты в Казахстане вспыхнули 2 января из-за повышения цены на сжиженный газ. Через два дня власти от повышения цены на газ отказались на ближайшие 180 дней. Но протестующие уже требовали отставки правительства. Токаев пошел и на это. Но ситуацию спасти не смог - протесты вспыхнули одновременно в различных городах страны.

Россия оценила события в Казахстане, как инспирированную извне попытку подорвать целостность государства. Москва поддержала в рамках ОДКБ принятие неотложных мер в связи «со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия».

Обращение к ОДКБ шаг вынужденный, поскольку, как считает ряд экспертов, Токаев в одиночку вряд ли бы справился с группами боевиков, брошенными на город c предгорий и аулов, приверженцев салафизма и поклонников талибов (запрещены в РФ). События стали трактоваться как «сговор силовиков» в межэлитной схватке за власть.

Глава КНБ РК Карим Масимов обвинен в государственной измене. Он находится в СИЗО и ему грозит до 15 лет лишения свободы. По инсайдерской информации эксперта Аркадия Дубнова, арестован также его первый заместитель, племянник Нурсултана Назарбаев Самат Ашиб и его брат Кайрат Сатыбалды - неформальный лидер военизированных радикальных подразделений, который, кстати, начинал свою карьеру в рядах КНБ, затем ушел в бизнес. К слову, его состояние оценивается в миллиарды долларов.

Позднее информацию об аресте Самата Абиша опровергли. По сообщению пресс-службы КНБ Абиш, продлжает занимать должность первого заместителя Комитета национальной безопастности. Хотя ранее на официальном сайте президента Токаева была размещена информация об увольнении Абиша. По мнению киргизского генерала Феликса Кулова, восстановление в должности Абиша стало предметом торга между Токаевым и Назарбаевым, чтобы отвести подозрения от последного в связи с активно обсуждаемой в обществе привязкой его племянника к последним событиям. Взамен Назарбаев сделал заявление, чтобы народ сплотился вокруг Токаева.

Уже говорится о том, что большинство лагерей подготовки боевиков находилось в районе Чемолган под Алма-Атой – это малая родина Назарбаева. Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев, считает, что в распоряжении Карима Масимова был готовый инструмент для организации беспорядков. Примечательно, что именно в Казахстане под патронажем назарбаевского клана стала активно разрастаться религиозная организация салафитов, подчеркнул эксперт.

Другой видный фигурант - Самат Абиш был не просто первым заместителем председателя КНБ, а доверенным лицом Нурсултана Назарбаева. Как отметил Дубнов, Абиша возили в Москву и называли одним из возможных преемников президента. Карим Масимов должен был обеспечить беспрепятственный транзит власти. Но сценарий не сработал - Токаев уволил двух ближайших людей Назарбаева и ответ «прилетел» быстро и неожиданно: митинги на западе Казахстана мгновенно перекинулись в другие регионы и обернулись кровавыми беспорядками на юге.

Примечательно, что в ночь на 8 января в районном центре Кордай на границе с Кыргызстаном была задержана машина с оружием, а на Кордайском перевале была пресечена попытка прорыва примерно 80 боевиков в Киргизию.

Нурсултан Назарбаев до сих пор не высказал отношения к происходящему. По некоторым данным, он с близкими находится в Китае. Однако его пресс-секретарь опроверг это сообщение, заявил, что «Елбасы находится в Казахстане в Нур-Султане». «Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Также у него состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств. Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», - написал в Твиттере Айдос Укибай.

Между тем, в казахстанском обществе наблюдается раскол. Часть общественности заговорила об опасности «оккупации» страны Россией и возможных столкновениях между русскими и казахами. Другая же рада полученной помощи извне в наведении порядка.

Материал: «Независимая газета».

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