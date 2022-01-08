Мы готовы к посильной поддержке Казахстана, - министр обороны Турции Хулуси Акар

CentralAsia (KZ) - Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что страна «готова к посильной поддержке Казахстана»,- передает Орда.

«Мы верим в то, что наши братья в Казахстане собственными силами и возможностями преодолеют все вызовы, стоящие перед страной», – сказал глава Минобороны Турции.

По его словам, Анкара внимательно отслеживает последние события в Казахстане.

«Казахстан – важный союзник Турции, и мы надеемся на скорейшую стабилизацию ситуации и обеспечение правопорядка в этой стране. Если Казахстан обратится с какой-либо просьбой к Анкаре, мы будем готовы оказать её в полном объеме. Турция была и будет рядом с Казахстаном!», – заключил Акар.

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