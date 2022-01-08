На Кипре обнаружили новый штамм коронавируса «дельтакрон»

CentralAsia (CA) - На Кипре выявили новый вариант коронавируса, сообщила группа местных ученых.

Как рассказал профессор Кипрского университета Леонтиос Кострикис телеканалу Sigmalive, штамм был обнаружен в 25 образцах, у него одна генетическая основа с «дельтой» и одновременно есть мутации, характерные для «омикрона». Новый вид вируса получил название «дельтакрон».

«Мы нашли значительное количество мутаций, которые были идентифицированы только у «омикрона» — он отличается от других штаммов тем, что его геном насчитывает 30 различных мутаций. Из них десять были идентифицированы в упомянутых образцах», — пояснил ученый.

Из 25 человек, у которых установили «дельтакрон», 11 были госпитализированы.

По его словам, пока рано говорить о заразности нового варианта SARS-CoV-2, но предположил, что он не вызывает беспокойства и его должен вытеснить «омикрон».