экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На Кипре обнаружили новый штамм коронавируса «дельтакрон»

CentralAsia (CA) -  На Кипре выявили новый вариант коронавируса, сообщила группа местных ученых.

Как рассказал профессор Кипрского университета Леонтиос Кострикис телеканалу Sigmalive, штамм был обнаружен в 25 образцах, у него одна генетическая основа с «дельтой» и одновременно есть мутации, характерные для «омикрона». Новый вид вируса получил название «дельтакрон».

«Мы нашли значительное количество мутаций, которые были идентифицированы только у «омикрона» — он отличается от других штаммов тем, что его геном насчитывает 30 различных мутаций. Из них десять были идентифицированы в упомянутых образцах», — пояснил ученый.

Из 25 человек, у которых установили «дельтакрон», 11 были госпитализированы.

По его словам, пока рано говорить о заразности нового варианта SARS-CoV-2, но предположил, что он не вызывает беспокойства и его должен вытеснить «омикрон».

print
  • Токаев: В Алматы произошло не менее 6 волн террористических атак, всего бандитов и террористов было 20 тыс.
  • США готовы помочь Казахстану, в том числе по вопросам коррупции, - пресс-служба Госдепартамента
  • В Алматы снова слышны выстрелы. Что происходит в Казахстане на данный момент?


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com