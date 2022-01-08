- Казахстан, происшествия
- 23:42, 08 января 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - В МВД Казахстана не подтвердили информацию о столкновениях в пригороде Алматы - в районе поселка Райымбек. Об этом сообщает Sputnik Казахстана.
Ранее агентство, со ссылкой на местных жителей сообщило, что в пригороде Алматы, вдоль трассы Алматы—Бишкек, идет бой.
По их данным, речь идет об окрестностях поселка Райымбек.
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