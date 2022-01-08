В МВД Казахстана не подтвердили информацию о столкновениях в пригороде Алматы

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В МВД Казахстана не подтвердили информацию о столкновениях в пригороде Алматы - в районе поселка Райымбек. Об этом сообщает Sputnik Казахстана.

Ранее агентство, со ссылкой на местных жителей сообщило, что в пригороде Алматы, вдоль трассы Алматы—Бишкек, идет бой.

По их данным, речь идет об окрестностях поселка Райымбек.

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