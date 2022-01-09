CentralAsia (KZ) - В Жамбылской области Казахстана ввели «красный» уровень террористической угрозы. Об этом сообщили в эфире телеканала «Хабар-24».

Как ранее заявило МВД Казахстана, в регионе задержали более 90 человек, семь полицейских республики ранены, один погиб.

В области расположены 6 из 7 пунктов пропуска на границе с Кыргызстаном.

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений.

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