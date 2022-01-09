- Казахстан, происшествия
- 8:53, 09 января 2022
- Просмотров: 1503
- Обновлено: 9:08, 09 января 2022
Иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - На данный момент по всему Казахстану задержано 5 135 человек, сообщает 9 января МВД.
Из них по подозрению в совершении особо тяжких преступлений водворены в изоляторы временного содержания 134 человека.
Подвергнуты административному аресту 516 граждан. В отношении остальных проводятся проверочные и оперативные мероприятия.
По словам министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, полиция завела 125 уголовных дел, связанных с беспорядками, в том числе по фактам применения насилия, убийств, грабежей.
За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения