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По всему Казахстану задержано 5 135 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  На данный момент по всему Казахстану задержано 5 135 человек, сообщает 9 января МВД.

Из них по подозрению в совершении особо тяжких преступлений водворены в изоляторы временного содержания 134 человека.

Подвергнуты административному аресту 516 граждан. В отношении остальных проводятся проверочные и оперативные мероприятия.

По словам министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, полиция завела 125 уголовных дел, связанных с беспорядками, в том числе по фактам применения насилия, убийств, грабежей.

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