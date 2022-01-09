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В захвате аэропорта Алматы участвовали около 800 человек, - МВД Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Около 800 преступников захватили международный аэропорт в городе Алматы, сообщили 9 января в МВД Казахстана.

В министерстве отметили, что в итоге были отменены вылет 60 рейсов и прилет 56, что вызвало транспортный коллапс, и большие проблемы для граждан, которые не смогли вылететь из Алматы либо вернуться.

Кроме этого, были разграблены все имеющиеся в здании аэропорта бутики, магазины и кассы.

Вечером 5 января аэропорт захватили участники акции протеста. Пресс-служба аэропорта подтверждала СМИ информацию о захвате и сообщила, что пассажиры и сотрудники были эвакуированы. Часть рейсов была отменена. Также были отменены рейсы из других стран в Алматы.

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