В захвате аэропорта Алматы участвовали около 800 человек, - МВД Казахстана

- Казахстан, происшествия
- 9:58, 09 января 2022
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CentralAsia (KZ) - Около 800 преступников захватили международный аэропорт в городе Алматы, сообщили 9 января в МВД Казахстана.
В министерстве отметили, что в итоге были отменены вылет 60 рейсов и прилет 56, что вызвало транспортный коллапс, и большие проблемы для граждан, которые не смогли вылететь из Алматы либо вернуться.
Кроме этого, были разграблены все имеющиеся в здании аэропорта бутики, магазины и кассы.
Вечером 5 января аэропорт захватили участники акции протеста. Пресс-служба аэропорта подтверждала СМИ информацию о захвате и сообщила, что пассажиры и сотрудники были эвакуированы. Часть рейсов была отменена. Также были отменены рейсы из других стран в Алматы.
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