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В Казахстане при попытке пересечь госграницу задержаны около 300 человек, - МВД РК
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане при попытке пересечь госграницу задержаны около 300 человек. Об этом сказал и.о. министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в эфире «Хабар 24»

По его словам, все они пытались покинуть страну на транспорте или пешком.

«У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте», - сказал он.

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