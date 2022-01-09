В Казахстане при попытке пересечь госграницу задержаны около 300 человек, - МВД РК

- Казахстан, происшествия
- 10:20, 09 января 2022
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Иллюстративное фото.
CentralAsia (KZ) - В Казахстане при попытке пересечь госграницу задержаны около 300 человек. Об этом сказал и.о. министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в эфире «Хабар 24»
По его словам, все они пытались покинуть страну на транспорте или пешком.
«У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте», - сказал он.
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