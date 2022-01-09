В МВД Казахстана рассказали о том, что было 5 января в Алматы

Митинг в Алматы.

CentralAsia (KZ) - 5 января организованная толпа в количестве около 20 тысяч человек со всех окраин Алматы, одномоментно прибыв в центр города на площадь, вновь предприняли попытки захвата здания акимата.

Как сообщил 9 января и.о. министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, толпа была лучше вооружены и организованы.

«Ввиду значительного численного преимущества им удалось прорвать несколько линий обороны и проникнуть в здание. Под натиском многочисленной толпы во избежание случайных жертв полиция была вынуждена отступить», - отметил он.

Как он рассказал, было уничтожено и разграблено имущество, совершен поджег здания. Были избиты и подвергнуты издевательствам сотрудники полиции и курсанты военного училища, отобраны их спецсредства и форменное обмундирование.

«Одновременно вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и просто прохожих», - проинформировал Тургумбаев.

Он также добавил, что совершали погромы торгово-развлекательных центров, финансовых учреждений, вскрытие банкоматов с целью хищения денежных средств и товарно-материальных ценностей.

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