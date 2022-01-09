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Назарбаев сам передал пост председателя Совбеза Токаеву, - пресс-секретарь Елбасы

CentralAsia (KZ) -  Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту Касым-Жомарт Токаеву. Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

«В СМИ и социальных сетях распространяется большое количество лживых слухов и провокационных записей относительно первого президента. В нынешних условиях подобного рода деятельность расценивается нами, как попытка дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства.

Как я ранее заявлял, Елбасы все эти дни находился в Нур-Султане и оказывал поддержку главе государства [Касым-Жомарт Токаеву - президент Казахстана]. Однако ситуация складывалась весьма сложно и поэтому Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны.

Елбасы и глава государства всегда были «по одну сторону баррикад», защищая свой народ, страну и будущее нации. И в эти трудные для всех нас дни они вновь продемонстрировали монолитность государственной власти», - приводит слова пресс-секретаря Елбасы телеканал «Хабар 24».

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